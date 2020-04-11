Аваков отреагировал на дело Черновол: «Приходите ко мне. Я жду»

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Министр внутренних дел Украины отреагировал на обыски в доме экс-депутата Татьяны Черновол и открытие против нее ряда уголовных производств. Об этом NNS сообщает со ссылкой на пост главного силовика страны в Фейсбуке.

Согласно информации, полученной NNS , Арсен Аваков возмущен происходящим, говорит, что ему стыдно и приглашает ДБР к себе. Ведь он тоже был на Майдане.

Министр написал:

«Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!

Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - участвовала в гражданских протестах... Таня – талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику…

Неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все: и герои, и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно.

... С начала войны Таня проводила на передовой в самых горячих точках все время. В Киев возвращалась только выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение. Я подписывал приказ об отправке ее мужа на фронт. Мы все оплакивали его гибель – большого красивого человека и патриота… Мы хоронили его и ставили ему памятник в родном городе. Говорили, подавляя слезы... Сыну Тани – за отца вручали орден… Таня отказалась от квартиры, как вдова погибшего – «зачем нам лишнее… буду жить и дальше в хате с детьми и родителями»

...Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Черновол как сегодня…

Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не выбирая слов… И за это, как взрослый человек отвечает. И нормально – но наказывать Таню подлостью нельзя!

Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте.

А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!»

Сама Черновол на своей страничке сообщила, что против нее открыли уголовные производства по восьми статьям. Ей грозит высшая мера наказания – пожизненное заключение.

«Щедро. Бабіков для свого клієнта Януковича виклався на повну. Мені інкримінують за Майдан:

1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжуючими обставинами - вища міра покарання (пожиттєво)

2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів — 3 роки

3) ст. 294 організація масових заворушень, що призвело до загибелі людей -15 років

4)ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини — 5 років

5)ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості — 5 років

6) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами -10 років

7) ст.125 умисне легке

8) ст. 126 побої та мордування з обтяжуючими обставинами — 5 років

Я пройду ці випробування... Я ще буду генпрокурором. Було і гірше. В 2013 я навіть пережила страту», - написала политик.