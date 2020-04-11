Зеленський пообіцяв скорочення зарплат чиновників (відео)

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Володимир Зеленський пообіцяв, що зарплати чиновників будуть скорочені. Про це NNS повідомляє з посиланням на чергове відео звернення президента до народу України.

«Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність. Підкреслюю, що деякі видатки, на жаль, дійсно скорочуються, але тільки тимчасово і будуть обов'язково повернуті після подолання коронавірусу», – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що затягти паски повинні всі державні службовці, бо вже з квітня, не залежно від рангу, їх зарплата не перевищуватиме 47 тис грн.

«Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Національного банку України, ЦВК та багатьох інших чиновників. Такі ж самі обмеження стосуються і членів наглядових рад – мільйонні зарплати і премії залишились у минулому», – додав він.