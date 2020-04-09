Сьогодні на Донбасі загинув український військовий

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9 квітня на Донбасі загинув український військовий. Обстріли не вщухають. Використовується заборонена Мінськими угодами зброя. Про це NNS повідомляє з посиланням на зведення штабу ООС.

Згідно інформації, отриманої NNS , 9 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них п’ять – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли ворожу злочинну активність.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці шість разів обстріляли позиції українських захисників.

По оборонцях Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм – чотири міни, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

На усі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили встановлений режим "Тиша".

З мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем ворог упродовж дня обстріляв наші опорні пункти поблизу Хутора Вільний і двічі – біля Оріхового.

Поруч з Новгородським проти українських захисників окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

В районі Кримського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні загинув один український військовослужбовець. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі злочинні дії не залишаться без адекватної відповіді.

На кожен обстріл з боку російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по їх опорних пунктах й рішуче припиняли ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "ТИША" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

8 квітня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Старогнатівка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Зайцеве та Оріхове.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, що вели оборонні дії, поранили п’ятьох російських найманців.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 1 грабіж, 12 крадіжок, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 10 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 53 адміністративні правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію зіткнення громадяни не перетинали.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.