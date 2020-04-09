Згадали про культуру. У новій версії бюджету їй дісталося більше

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Оновлені зміни до державного бюджету, підготовлені до розгляду Верховною Радою, передбачають більші видатки на сферу культури, ніж попередня редакція. Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook, передає NNS.

"Новина стосується культури. В найпершій редакції змін до бюджету її намагалися зробити "другорядною" статтею, суттєво зменшивши фінансування", зазначила Кравчук.

Вона, зокрема, вказала, що нова версія бюджету передбачає для Українського інституту книги 100,16 млн грн (оригінально – 22,16 млн грн). Український культурний фонд отримає 400,86 млн грн замість 150,86 млн грн в найпершому варіанті змін до бюджету.

"Для Суспільного теж є гарна новина: у 2020 році мовник отримає 1,53 млрд грн. Це означає, що припинення роботи каналу не буде. Однак нам треба дуже ретельно попрацювати з керівництвом мовника та Наглядовою радою щодо чітких KPI", - заявила Євгенія Кравчук.

Також у 2020 році держава фінансуватиме:

- збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках – 405,9 млн грн;

- підтримку кінематографії – 450 млн грн;

- Український інститут національної пам'яті – 65,1 млн грн;

- загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин – 135,2 млн грн.

"Пандемія мине, і ми знову підемо в кіно, театри, музеї. Відновляться культурні дискусії та творчі проекти. Але саме зараз, в період вимушеної тиші, вкрай важливо підтримати культурну сферу – що ми й робимо", - зауважила депутатка.

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Як повідомлялося, очікується, що законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2020 стане головним питанням порядку денного позачергового засідання, яке планується на 13 квітня.