Зеленскому, Шмыгалю и Ермаку сделали тест на коронавирус

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Первых лиц государства проверили на коронавирус. Об этом NNS сообщает со ссылкой на интервью заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко Украинской правде.

Согласно информации, полученной NNS , тестирование произошло вскоре после диагностирования коронавируса у народного депутата группы «Довира» Сергея Шахова.

Как известно, Шахов находился в Верховной Раде одновременно с членами Кабинета министров и главой государства.

«Все, кто с депутатом там пересекался, всем сделали тестирование. В том числе, премьер-министру, и президенту сделали, руководителю Офиса с замами сделали», - сообщил Тимошенко.

«Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были лица, контактировавшие с депутатом Шаховым - одним из первых в Киеве заболевшим коронавирусом», - добавил он.

По его словам, на коронавирус первых лиц государства проверяли с помощью ПЦР-тестирования, «чтобы сразу понять, что делать».

«Если бы у нас подтвердилось заболевание с кем-то из них, то уже были бы другие меры безопасности карантина», - подчеркнул замглавы ОПУ.