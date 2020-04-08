Против Порошенко завели 5 уголовных дел

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6 апреля глава Генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных неправомерных действиях экс-президента Украины Петра Порошенко в процессе издания указов от 10 ноября 2017 года № 357/2017 и 7 мая 2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного суда". Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт Офис генерального прокурора Украины.

В сообщении указано, что "основания для издания указов президента Украины и назначения ним судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них".

Офис генпрокурора также заявляет, что по Конституции назначение судей должно было пройти в Верховный суд, а не в кассационные суды. Сотрудники Верховного суда написали жалобу о незаконном лишении прав на работу и ее оплату из-за так называемой ликвидации.

Действия бывшего президента квалифицируются как злоупотребление властью, вмешательство в деятельность судебных органов, невыполнение решения суда, попытки насильственного изменения либо свержения конституционного строя/захвата госвласти.

Досудебное расследование в пяти уголовных производствах по перечисленным фактам проведут следователи центраппарата ГБР. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса главы ГПУ.