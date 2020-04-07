Переговоры по разведению войск на Донбассе провалились

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Очередные переговоры о разведении на Донбассе провалились, подгруппа по безопасности не смогла согласовать новые участки. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно информации, полученной NNS , вчера, 6 апреля, прошло заседании подгруппы в режиме видеоконференции. По словам замкомандующего ООС и представителя Украины в этой подгруппе Богдана Бондаря, в отсутствии прогресса виновата российская сторона.

«Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита нормандского формата 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров «четверки», - заявил он.

Бондарь также отметил, что российская сторона отказывается учитывать позицию Украины при согласовании новых участков, а также не признает себя стороной конфликта.

«Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим», - добавил Бондарь и выразил сомнение, что главам делегации на переговорах 8 апреля удастся добиться прогресса.