Офіс президента привітав Ірину Білик з ювілеєм: мережі обурені

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Офіс президента України привітав співачку Ірину Білик з ювілеєм, що викликало обурення у багатьох підписників. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Офісу у Фейсбуці.

«Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик.

Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання.

Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!», - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці.

У коментарях українці висловлюють обурення з приводу цього допису. Багато хто з підписників вважає, що подібна інформація – не формат сторінки такого поважного органу, як Офіс президента. До того ж, в Україні зараз нелегкі часи, і люди чекають від влади зовсім іншої інформації під час пандемії, війни та економічної кризи.