Руслан Рябошапка назвав трьох найближчих до Зеленського людей

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Ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка розповів, хто, на його думку, є найближчими до президента Зеленського, людьми що можуть мати на нього вплив. Про це NNS повідомляє з посиланням на канал 24.

Також Рябошапка розповів про вірогідні причини своєї відставки.

«Ні, ми не говорили ні перед звільненням, ні вже після. А єдине, що публічно почув – причини моєї відставки. Коли публічно це прокоментував, здається у поїздці до Полтави, що нібито не справився, якщо не справився, то ти не маєш право займати місце», – розповів ексгенпрокурор.

За його словами – є декілька причин відставки: це рейтинги, справа «Приватбанку», тиск проросійських і не лише осіб, яким були невигідні розкриття справ Майдану, вбивства Гандзюк та нападів на Стерненка. Ще однією причиною Рябошапка називає саме боротьбу в кулуарах, в якій найближчі до президента люди хотіли призначити свою людину на місце генпрокурора.

«Я вважаю, що причин, насправді, декілька. Зокрема і необхідність принести в жертву когось тим рейтингам, які почали падати. Плюс – це питання, які пов'язані з кулуарною боротьбою, з намаганням найближчих до вух президента осіб призначити свою людину, в якій вони особисто впевнені і якій би вони довіряли. Я такою людиною для них не був. Плюс інтереси декількох багатших людей, про що ми знову ж таки говорили. Це все збіглося в певний момент, і відповідне рішення було прийнято», – розповів ексгенпрокурор.

З того, що я знаю, і з того, що я бачу по фотографіях з того ж самого Офісу Президента України – ці люди не змінилися, фактично. Найближчі помічники його – Сергій Шефір і керівник Офісу Андрій Єрмак. Наскільки знаю, також частий гість Офісу Президента – міністр внутрішніх справ. Можна говорити, що це три ключові, найближчі особи, які формують світогляд президента на події, які відбуваються як в Україні, так і за її межами,

– зазначив Рябошапка.

За словами Рябошапки, Шефір, Єрмак і Аваков залишаються найближчими помічниками Зеленського.

Рябошапка пояснив, така коротка лава запасних свідчить про те, що існує проблема довіри виключно тим людям, з якими президент пройшов довгий життєвий шлях, і такої довіри менше до людей, які залучаються ззовні.

«Знову ж таки, ми говорили про проблему виборів президента, про проблему улюблених друзів і чим це закінчилося для Ющенка, і що така сама проблема може існувати і у нового президента. Власне, історія з Єрмаком і може бути таким прикладом», – підсумував Рябошапка.