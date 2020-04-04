Ларчик просто открывался. Знаете кому принадлежат ломбарды?

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Дмитрий Чекалкин на своей странице в Фейсбук предлагает поговорить о мародерах. Шоумен напомнил, что украинская власть решила несколько смягчить ограничительные меры, связанные с карантином, введенным из-за коронавируса, и разрешила работать ломбардам.

Между тем Дмитрию Разумкову принадлежит сеть ломбардов «Про100Кредит». Владелицей сети ломбардов «Дешева готівка» является и Юлия Тимошенко. В этой связи Чекалкин приводит слова Виктора Шкуратовского, напоминающего, что барыги - это скупщики краденного. Вместе с тем, ломбарды - это узаконенные скупщики краденного. Получается, что в Украине планируют грабить самых бедных? Так это в массе своей как раз избиратели Владимира Зеленского. Как говориться - ну да, хоть поржем.

Шкуратовский утверждает, что среднестатистический «порохобот» не пользуется ни микрокредитами, ни ломбардами. Значить, власть собирается «нахлобучить» собственных избирателей? Правда, во всем виноват будет снова Порошенко, и в этом можно даже не сомневаться. Данная история добавляет заметный жирный штрих к портрету нынешней украинской власти.

А ведь такое в истории Украины уже было.

Во время Голодомора 1932—1933 годов одним из наиболее прибыльных и циничных проектов советской торговли стала сеть магазинов и универмагов «Торгсин»: чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки, — говорит ведущий научный сотрудник Института исследования Голодомора доктор исторических наук, профессор Василий Марочко. — В 1933-м, когда Голодомор достиг своего апогея, всеукраинская контора «Торгсина» приняла от населения более девяти (!) тонн золота.

Это пятая часть «желтого металла», заготовленного в тот год во всем СССР! Золотые украшения, как правило, весят по несколько граммов. Получается, если был достигнут показатель в девять тонн, значит, свои семейные драгоценности (в официальных документах они назывались «бытовое золото») принесли в «Торгсины» не менее полутора миллионов жителей Украины.