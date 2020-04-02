Україна поділиться спиртом із Європою

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати медичний спирт для допомоги іншим країнам після забезпечення потреб внутрішнього українського ринку

Про це він зазначив під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом, повідомляє прес-служба уряду, передає NNS .

"Вдячний послу ЄС в Україні за потужну підтримку. Зі свого боку, Україна також готова підтримати ЄС. Це питання вже узгоджене з Президентом Володимиром Зеленським. Україна – один з найбільших світових виробників медичного спирту. Зараз наші заводи працюють на повну потужність, і коли буде забезпечено внутрішній ринок, ми готові надавати цей ресурс для допомоги іншим країнам», – сказав Шмигаль.

Він подякував послу за готовність ЄС допомогти Україні у подоланні наслідків COVID-19, незважаючи на надзвичайно складну епідеміологічну ситуацію у державах-членах Євросоюзу.

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За словами Прем'єр-міністра, пакет допомоги у розмірі 80 млн євро дасть змогу підтримати українську систему охорони здоров’я та економіку (зокрема, малі і середні підприємства, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу).

Посол ЄС зі свого боку відзначив, що український уряд своєчасно та ефективно діє на упередження поширення пандемії.

Під час зустрічі також йшлося про те, що Україні та ЄС потрібно об'єднати координацію гуманітарної і міжнародної технічної допомоги. Зокрема, на базі Комісії з техногенної безпеки буде створено організаційний Штаб, який визначить алгоритм подальшої роботи з нашими міжнародними партнерами.

Крім того, за даними урядової пресслужби, співпраця діятиме у напрямку допомоги підтримки регіонів в частині фінансування деяких заходів у боротьбі з COVID-19.

«Запевнив наших європейських партнерів, що уряд України буде продовжувати реформи. Вдячний Європейському Союзу за політичну підтримку», – сказав Шмигаль.

Глава уряду також додав, що дуже радий єдиній позиції України та ЄС в боротьбі з "найбільшим викликом сучасності".