На Донбасі загинув юний військовий, троє поранених (фото)

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В останній день березня Україна знову понесла важкі втрати на Донбасі. Про це NNS повідомляє з посиланням на зведення штабу ООС. Ворожі обстріли не припиняються.

Згідно інформації, отриманої NNS , 31 березня збройні формування Російської Федерації знову вдалися до порушень режиму припинення вогню. Противник 14 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Основну активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де зафіксовано 11 обстрілів.

Наші позиції біля Красногорівки противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм, витративши 20 мін, та станкових протитанкових гранатометів.

По околицях Пісок російські найманці випустили 10 мін з мінометів 120-го калібру.

Позиції поблизу Авдіївки противник тричі обстріляв з мінометів калібру 82 мм із загальною витратою 32 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Отримавши адекватну відповідь, надвечір ворог припинив обстріли.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших захисниках біля Широкіного та Гнутового.

Неподалік Кам’янки окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Опорні пункти Об’єднаних сил поблизу Опитного збройні формування РФ обстріляли з великокаліберного кулемета, а оборонців Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Наявними вогневими засобами наші захисники вчасно реагували на кожен ворожий обстріл та дали окупантам гідну відсіч.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм та протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції наших військовослужбовців неподалік Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Луганського.

Увечері російські найманці застосували проти оборонців Зайцевого гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Наші захисники негайно реагували на кожен ворожий обстріл та прицільним вогнем по позиціях противника змусили його повернутися до дотримання режиму «тиші».

На превеликий жаль, наслідком злочинних дій окупантів стали втрати у лавах наших захисників. Учора під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення. Один воїн зі складу Об’єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва.

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця та наголошує, що будь-які злочинні дії окупантів не залишаться безкарними.

За даними розвідки, 31 березня завдяки рішучій відповіді Об’єднаних сил ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено. Наші військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів наші позиції поблизу Мар’їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Пізніше стало відомо, що загиблому було лише 22 роки.

«В зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув офіцер з Буковини. 31 березня 2020 року під час бойових дій в Донецькій області від вогнепального поранення загинув 22 річний командир взводу 10 окремої гірсько-штурмової бригади лейтенант Маланчук Олександр Васильович. Військову службу в бригаді проходив з 18 липня 2019 року», - повідомили на сторінці Чернівецького обласного військового комісаріату.