Новий очільник Мінздраву. Хто він такий?

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Верховна Рада України з другого разу все ж підтримала кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.

Рішення було ухвалене під час позачергового засідання парламенту 30 березня. За законопроєкт №3290 про призначення Степанова проголосували 246 нардепів. Про це NNS дізналася від Обозревателя

Голоси парламентаріїв розділилися таким чином: "Слуга народу" – 195, "Опозиційна платформа – За життя" – 21, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 8, "Голос" – 0, "Довіра" – 13, позафракційні – 9.

Одразу після голосування Степанов склав присягу як новий очільник Міністерства охорони здоров'я України.

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Хто такий Степанов?

Нагадаємо, Степанов народився 18 серпня 1975 року в Амурській області СРСР у родині медиків, за першою освітою – хірург.

У 2011-2016 роках він був ефективним директором поліграфкомбінату "Україна", який одним із перших у країні почав друкувати ID-карти. Ще тоді Степанов говорив про те, що Україна має всі шанси за кілька років побудувати цифрову державу.

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У 2017 році призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Своїми пріоритетами називав медицину, інфраструктуру та освіту.

У 2019 році, під час президентської кампанії, Степанов вступив у конфлікт із тодішнім главою держави Петром Порошенком.

З початком пандемії коронавірусу колишній чиновник зайнявся волонтерством, надавав допомогу одеським лікарням.