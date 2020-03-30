Втрати на Донбасі: загинув український військовий

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Сьогодні, 30 березня, на Донбасі загинув український військовий. Про це NNS повідомляє з посиланням на зведення штабу Операції об’єднаних сил України.

Згідно інформації, отриманої NNS , збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

На жаль, сьогодні, 30 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позиції, що на Донеччині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця та наголошує, що будь-які злочинні дії окупантів не залишаться безкарними.

Також, на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї осколкове поранення отримав один український захисник. Евакуаційною технікою його доставлено до військово-медичного закладу та оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати противника уточнюються.