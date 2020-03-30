Україна без міністрів охорони здоров’я та фінансів: Рада провалила голосування

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Сьогодні, 30 березня, Верховна Рада України на позачерговому засіданні звільнила міністрів охорони здоров’я та фінансів Іллю Ємця та Ігоря Уманського, які не пропрацювали навіть місяця після відставки Уряду Гончарука. Їх посади залишаються вакантними. Про це NNS стало відомо з онлайн-трансляції позачергового засідання парламенту.

Згідно отриманої NNS інформації, Верховна Рада України провалила голосування проекту постанови №3282 про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України.

За постанову проголосували 223 народних депутати, чого не вистачило для ухвалення рішення.

"Рішення не прийнято", - наголосив голова ВРУ Дмитро Разумков.

Рада не підтримала і кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоровʼя.

За відповідну постанову на позачерговому засіданні парламенту проголосували 217 депутатів за мінімально необхідних 226.

Таким чином, Україна поки що залишається без міністрів надважливих відомств, особливо враховуючи нинішню ситуацію. І як будуть розвиватися події далі, невідомо.

Не вдалося сьогодні також внести зміни до державного бюджету і перерозподілити кошти для боротьби з коронавірусом.