Сергія Сивохо звільнили з посади радника РНБО

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Сергія Сивохо та Максима Ткаченка звільнили від виконання обов'язків радників секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Детектор медіа», який отримав відповідь апарату РНБО на свій офіційний запит.

«Станом на 24 березня ц.р. (дата надіслання запиту, – ДМ) Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 також не обіймає посаду радника секретаря РНБО України на громадських засадах», – йдеться в повідомленні.

Причини звільнення в Апараті РНБО не уточнили.

Сергій Сивохо – український актор, телеведучий, гуморист, тренер шоу «Ліга Сміха», грав у КВН. На позачергових парламентських виборах балотувався по 49-му одномандатному округу — це Костянтинівка, Дружківка, Костянтинівський та Червоноармійський райони Донецької області, проте до Верховної Ради не пройшов.

Максим Ткаченко був директором і співвласником ТОВ «Квартал-концерт» з групи «Квартал» і театрально-концертного агентства ТОВ «Нью Фрідом», до 2014 року керував компанією «Мастер-шоу» в Луганську, яка займалась організацією концертів та гастролів зірок естради; екскерівник компанії «Квартал-концерт». Він закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка. На позачергових парламентських виборах 2019 року Максим Ткаченко пройшов до Верховної Ради за списками «Слуги народу».