Под прикрытием эпидемии власть хочет продать за бесценок украинские черноземы - Тимошенко

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В условиях пандемии и кризиса, под прикрытием карантина, власть закрытыми кулуарными решениями пытается продать украинскую сельскохозяйственную землю. "Батькивщина" не будет голосовать за земельный закон, который протягивается в угоду международным спекулянтам, и будет отстаивать право украинцев быть хозяевами на своих черноземах, сообщает NNS со ссылкой на apostrophe.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания Согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп.

"Готовится афера века, когда Украину оставят без сельскохозяйственной земли. Вы увидите это шоу, как будут объяснять, что продать землю - это хорошо, что пару миллиардов кредитов от МВФ стоят того, чтобы распродать наши черноземы. Все будут рассказывать, что для страны сделали благо, но знайте - нас сдают. И в этом голосовании поименно можно увидеть, кто это сделает", - подчеркнула политик.

Глава "Батькивщины" убеждена - то, что фракции, которые ранее были против распродажи украинской земли, готовы голосовать за ее сдачу, означает лишь то, что влияние международных финансовых спекулятивных кругов на наш парламент и на нашу власть сегодня является абсолютным.

"Под прикрытием пандемии власть, по сути, отбирает у Украины последнее. Они пользуются тем, что сейчас люди не смогут прийти ни в парламент, ни к президенту, чтобы выступить против распродажи земли, так как в стране карантин. В закрытом кулуарном режиме они хотят нашу украинскую землю слить", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Если власти удастся провернуть аферу по распродаже земли, отметила Юлия Тимошенко, команда "Батькивщины" подаст в Конституционный суд обращение о незаконности всех этих действий.