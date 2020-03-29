Нардеп закликає Президента розблокувати роботу вчених, які розробили тест на коронавірус

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«Влада блокує виробництво вітчизняних тестів на коронавірус, які дешевші за іноземні аналоги». Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко вимагає від президента Зеленського роз’яснень щодо блокування роботи Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ із розробки української тест-системи на коронавірус.

Про це він повідомив на сторінці у «Фейсбук».

«Звернувся до Володимира Зеленського за роз'ясненням ситуації з тестами на коронавірус. Нагадаю, ще в січні Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ розробив тест-систему для виявлення Covid-19, яка є дешевшою за іноземні аналоги», – написав Гончаренко.

Він зазначив, що запустити масове виробництво тестів не можуть через постійну затримку фінансування.

«Ситуація пробила дно абсурду, коли тиждень тому співробітників Інституту відправили у відпустку за свій кошт(!) і лише позавчора (!) почали знову виплачувати зарплату», – додав Гончаренко.

Наразі нардеп чекає відповіді від «гаранта», і задається риторичними питаннями: чому влада блокує роботу інституту? Це свідомий саботаж чи службова недбалість?

Як повідомляли раніше ЗМІ, працівників Інституту молекулярної біології та генетики НАН України в розпал епідемії коронавірусу відправили в неоплачувану відпустку. Причому вчені встигли створити вітчизняний тест для виявлення COVID-19.

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