На позачерговому засіданні Рада може змінити трьох міністрів

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Верховна рада України на позачерговому засіданні може затвердити кандидатури трьох міністрів. Про це РБК-Україна розповіли депутати фракції "Слуга народу", інформує NNS.

За словами нардепів, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища може стати Ольга Буславець. Вона очолювала директорат енергетичних ринків в уряді Олексія Гончарука.

Крісло міністра культури може зайняти генеральний директор Центру української культури та мистецтва Світлана Долеско.

Також ідеться про зміну міністра охорони здоров'я. Іллю Ємця може замінити колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов.

"Степанов під питанням, багато проти", - зазначило джерело в монобільшості.

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Раніше також обговорювалася можливість звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського. Багато депутатів були незадоволені запропонованим варіантом секвестру бюджету. Однак, за словами співрозмовників у Раді, на цей час рішення не ухвалено.

Депутати уточнили, що остаточно кандидатури нових міністрів повинні бути представлені перед позачерговим засіданням Ради.

"На зборах фракції з президентом в п'ятницю прізвища не обговорювалися", - уточнив один з них

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ з посиланням на народних депутатів повідомляли, що керівник МОЗ Ілля Ємець вирішив піти у відставку. Однак у міністерстві спростували цю інформацію, наголосивши, що МОЗ продовжує працювати у посиленому режимі.