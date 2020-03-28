Аваков назвав ідіотами тих, хто звинувачує його у диктаторстві

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Арсен Аваков прокоментував можливість перевороту в Україні та назвав ідіотами тих, хто вважає його методи керування диктаторськими. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком.

Згідно отриманої NNS інформації, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні президент і прем’єр-міністр виконують свої функції, тому радить не боятися перевороту. Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».

«Президент у нас виконує свою функцію, і у нас хороший президент. І премʼєр-міністр теж не дурень, а працьовита, адекватна людина. Тому не бійтеся перевороту. Якщо переворот буде, ми його подолаємо на користь українського народу», — відповів глава МВС.

Аваков назвав тих, хто критикує його за диктаторський стиль керівництва, «ідіотами», і каже, що є одним з найбільш досвідчених членів уряду.

«Тим, хто так думає і роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти!» - відповів Аваков на питання про те, коли він влаштує державний переворот та усуне Зеленського.

«Я буду щасливий займатися тим, що мені подобається, а не обслуговувати товаришів, які чогось бояться, а потім просять: «Ось зараз врятуйте нас». Давайте радіти, що у країні є компетентні люди. За ці якості я поважаю своїх співробітників. Але дехто думає інакше, каже: «О, с*ка, статтю написав — напевно, хоче бути президентом». Ні, я просто виконую свою роботу так, як повинен це робити. Я один з найбільш досвідчених членів уряду, тому можу, хочу і буду висловлюватися на будь-яку тему», - заявив міністр.

Також Аваков заявив, що якщо в Україні введуть надзвичайний стан, то українців можуть штрафувати за вихід на вулицю без нагальної потреби.