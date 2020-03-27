Путин передал права собственности на землю в Крыму россиянам

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Президент России Владимир Путин наделил правом собственности землей в оккупированном Крыму только россиян. Это означает, что люди, не имеющие гражданства РФ, но на законных основаниях до оккупации получили в собственность земельные участки на побережье полуострова, теперь должны их либо продать в течение года, либо получить российский паспорт, пишет 24 канал.

Украина резко осуждает такую политику оккупанта: это очередное грубое нарушение украинского законодательства и международного гуманитарного права. Так решение России охарактеризовали в официальном заявлении Министерства иностранных дел.

Как говорится в сообщении, Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены указа и привлечения России к ответственности.

«Призываем международное сообщество продолжать усиливать давление на государство-агрессора, в том числе путем введения санкций», – отреагировал МИД.

Предыдущие реакции на решение оккупанта

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в фейсбуке назвал действия оккупанта "очередным военным преступление оккупационной власти в Крыму". Он напомнил, что, согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения, государству-окупанту запрещается любое уничтожение имущества, являющегося индивидуальной или коллективной собственностью.

«Такие действия оккупационных властей могут трактоваться, как нарушение положений о защите права собственности, а именно нарушение права мирно владеть своим имуществом», – написал Кориневич в фейсбуке.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии "Крым.Реалии" сказал, что указание президента России направлено на ускорение колонизации полуострова.

«Они создают себе якобы правовой механизм, который с их точки зрения, должен создать условия для ускоренного переселения граждан России в Крым. Что им для этого сейчас не хватает? Не хватает ресурсов и земли. В России нет достаточных ресурсов, чтобы обустраивать каждого, кого они хотели переселить. Они хотят создать условия, чтобы россияне сами переселялись. Для этого надо создать рынок дешевой, "свободной" земли», – пояснил Чубаров.

Он уверен, что над крымчанами, которые были вынуждены взять российские паспорта после аннексии полуострова, также нависла угроза изъятия их земель. Чубаров добавил, Россия этим указом попытается вытеснить из Крыма всех неугодных, закрепить свое военное присутствие на полуострове и привлечь инвестиции, поскольку указ позволит изымать любой участок.