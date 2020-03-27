За рік Зеленський не виконав основні передвиборчі обіцянки - КВУ

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Експерти КВУ проаналізували публічні заяви Володимира Зеленського, озвучені ним в березні минулого року під час виборчої кампанії та дійшли висновку, що більшість обіцянок не було виконано. Про це NNS повідомляє з посиланням на Комітет виборців України.

«Основні обіцянки з економічного і соціального блоку не виконані. Натомість реалізовані переважно дрібні непринципові рішення, які мало на що впливають. Як правило, ті рецепти, які пропонував кандидат В. Зеленський, не дали потрібного ефекту і де факто не працюють», - підкреслив голова КВУ Олексій Кошель.

Так, в ході інтерв’ю для телеканалу 1+1 від 24 березня 2019 р. кандидат у президенти Володимир Зеленський досить детально розповів про своє бачення найважливіших реформ в Україні, взаємодії з МВФ, кроків щодо відновлення економіки та закінчення війни на Донбасі.

1. «Перше - я вважаю, що потрібен російськомовний телеканал, який веде мовлення на територію Донбасу, який транслює у світ».

Виконано.

1 березня 2020 р. відбувся запуск державного телеканалу «Дом», створеного для потреб тимчасово окупованих територій.

2. «Друге - це піднімати економіку в нашій країні».

Не виконано.

За час роботи команди «Слуги Народу» базові економічні показники не покращилися, а деякі з них погіршилися. За підсумками 2019 р. промислове виробництво скоротилося на 0,5% (у 2018 р. зросло на 3%). Торговельне сальдо залишилося від’ємним (у січні-листопаді 2019 р. – 9,3 млрд. дол., січні-листопаді 2018 р. – 8,8 млрд. дол.). Сільське господарство за рік зросло на 1,1% (у 2018 р. – на 8,1%), будівництво – на 20% (у 2018 р. – зростання на 8,5%). Ціни на споживчому ринку зросли на 7,9% у порівнянні з минулим роком.

3. «Потрібно показати реальну боротьбу з корупцією. Ми пропонували закон Лінкольна... Насправді це працює. Ти говориш, що ця людина корупціонер, у тебе є якісь докази, ти наводиш ці докази прокурору, прокурор має розглянути цю справу і стягнути з корупціонера гроші. У подвійному, потрійному розмірі».

У процесі виконання.

17 жовтня Верховна Рада прийняла закон про викривачів корупції. З 1 січня він набув чинності. У разі правдивого повідомлення про корупційні дії, викривачі корупції можуть отримати 10% від суми збитку. Щоправда на практиці цей механізм поки не довів свою ефективність і жодним чином не покращив стан боротьби з корупцією.

4. «Ми пропонуємо нульову декларацію, податкову амністію. Нормальні люди, гастарбайтери, бізнесмени, дрібний, середній (на який тиснули правоохоронні органи різні), повинні відкритися... Ми розмовляємо з колегами, всі кажуть: "Звичайно, ми хочемо, дайте нам правила гри". Поклади гроші, відкрийся, заплати 5% державі. Почнемо з чистого аркуша».

Не виконано.

Механізми нульової декларації та податкової амністії на разі не були реалізовані на практиці. При цьому деякі ініціативи «Слуги Народу», навпаки, викликали серйозну критику зі сторони представників малого та середнього бізнесу (зокрема, так званий закон про касові апарати для ФОПів).

5. «Ми брали гроші [у МВФ], ми зобов'язані їх віддавати. Розривати їх ми не маємо права. Це імідж країни».

У процесі виконання.

У лютому 2020 р. Україна виплатила за кредитами МВФ 213,6 млн. дол.

6. «З представниками МВФ я теж зустрічався і я хотів зрозуміти, вам дійсно так важливо, щоб наші люди помирали, щоб у них не було можливості заплатити ці тарифи? Вони сказали, ні ... Їм важливо не де ви берете гроші, їм важливо показати, що у вас є альтернативні джерела. Є кілька кроків наповнити країну грошима».

Владі не вдалося досягнути значного прогресу в питанні домовленостей з МВФ в тарифному питанні. На початку жовтня В. Зеленський заявив, що МВФ вимагає від України встановлення ринкових цін на газ, що, за словами Президента, означає збільшення тарифів.

7. «Є цивілізований спосіб прибрати президента - це закон про імпічмент».

Виконано.

10 вересня Верховна Рада прийняла закон про імпічмент Президента.

8. «Що таке ДУСя, у якої купа підприємств? Потрібно, щоб такі держпідприємства були виставлені на приватизацію».

У процесі виконання.

У жовтні 2019 р. Указом Президента перші п'ять об'єктів ДУСі були передані на приватизацію (зокрема, готель «Дніпро» в Києві).

9. «Звичайно ж, потрібно продовжувати Мінський процес. Хотілося б його розширити. Його можна ретрансформувати. Додати туди представників США та Великобританії».

Не виконано.

США і Великобританія не приєдналися до Мінського процесу.