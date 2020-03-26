Авакову втричі збільшили зарплату

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Міністру внутрішніх справ України втричі збільшили зарплату. Про це NNS повідомляє з посиланням на канал 24.

Згідно отриманої NNS інформації Арсен Аваков у лютому 2020 року отримав майже 50 тисяч гривень зарплати. Наприкінці зими чиновнику серйозно підвищили посадовий оклад – до понад 53 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомили у департаменті комунікації МВС у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

До 21 лютого Авакову нараховували зарплату, посадовий оклад якої становив 16 тисяч гривень. Однак вже з 22 лютого його збільшили майже у 3,5 рази – до 53 660 гривень.

У МВС додали, що зарплата Авакова в лютому становила 49 тисяч гривень. Окрім посадового окладу, міністру нараховують премії та надбавки. Однак їх сума – невідома.