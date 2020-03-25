Нардепы требуют VIP-условий в больнице, где их лечат от коронавируса

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Народные депутаты, которые лечатся в медучреждениях Киева, где принимают больных на коронавирус, требуют для себя особых условий. Об этом сообщил в Facebook адвокат Александр Боришкевич.

По его словам, ординаторские в Александрийской больнице и имени Амосова решили переоборудовать под VIP-палаты.

А те народные депутаты, которые лечатся в Александровской клинической больнице, не желают лежать в общих палатах, требуя, чтобы их размещали по одному.

"Если мои дети когда-то спросят: "Папа, кто такие п**арасы?", то расскажу им две истории, о которых мне сегодня сообщили медики, которых я завозил на работу", – говорит он.

Щойно підвозив кількох лікарів на роботу! Дві історії про наших народних обранців: 1. Ординаторські лікарів в Олександрівській лікарні і в Амосова - переобладнують під VIP палати! 2. Народні депутати в Олександрівській лікарні вимагають щоб їх селили по одному в палату! Достойні вчинки справжніх владних мужів! 👍 Олександром Боришкевичем Среда, 25 марта 2020 г.

Также не оставил этот факт и другой политический эксперт Назар Приходько, который написал в своем фейсбуке не менее гневный пост.

«СКОТОБАЗА ЗБУНТУВАЛАСЬ!

За словами медперсоналу Олександрівської лікарні міста Києва, де лікуються "віпи" з т.зв. "куршавельської групи", ординаторські переобладнують на VIP-палати, бо нардепсько-бізнесова скотобаза НЕ ХОЧЕ селитися по двоє-троє, а вимагає одиночних палат зі всіма "ніштяками".

Окрім цього, скотобазу обурює, що біля них не знаходиться медперсонал на постійній основі...

А що ви хотіли, бл.дь? Інфекціоністів та вірусологів навіть в університети не набирали останні 5 років - їх ДУЖЕ мало, і вони мають доглядати за ВСІМА пацієнтами, а не тільки за вашими "обраними" жопами. Жрітє, що посіяли.

Вітчизняна медицина на ладан дихає ВСІ роки з часів відновлення Незалежності, тому прошу тих, у кого є фаворит серед всіх Міністрів охорони здоров'я України подумати, перш ніж писати якийсь коментар. Моя дружина - вірусолог в ОХМАТДИТ, так от їх всіх, разом із завідувачкою ТРОЄ на всю лабораторію ОХМАТДИТ (!!!) замість хоча б семи! Це щоб ви розуміли реалії...

Так що ще раз - жрітє. Це ВИ наробили, ви і розхльобуйте. Я розумію, що це не "Шаріте" і не "Рудольфінерхауз", втім, це одна з найкращих ДЕРЖАВНИХ, СТОЛИЧНИХ лікарень. Скажіть "Дякую, дуже дякую!" за те, що вас там у "шанхай" не поклали, а ще в більш менш палати. В "шанхаї" ви б зрозуміли сповна, яку катастрофічну х.йню ви всі натворили...

Не подобається їм, бл.дь...

Апдейт: стало відомо про ще трьох "віпів" з Обухівського району Київської області, що поступили до Олександрівської лікарні:

1. Олександр Желтан з Козина. Власник десятків компаній. Був бізнес-партнером одіозного Ігора Кононенка та фігурував у скандалі з відведенням земельної ділянки посеред дорожньої розв'язки у Києві під СТО.

2. Раїса Манжола - власниця мережі ресторанів "Mastergood"

3. Софія Поліщук. Ну, вона не те щоб "віп". Їй 19 років, але проживає вона за тією ж адресою, що і один з власників "Андрушівського маслозаводу", громадянин РФ Армен Мєлікян.»

Через время некоторое время Приходько дополнил тему таким постом: