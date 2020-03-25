Завантажте мобільний додаток сайту

Підозра, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, - це юридичний «треш», вона необґрунтована і незаконна. Про NNS дізнався з заяви колишнього Генерального прокурора Руслана Рябошапка в інтерв‘ю «Прямому».

"Кожен юрист, хто хотів ознайомитися з цим документом, мав можливість це зробити, прокоментувати і власне зробити свої висновки. Те, що було запропоновано підписати, - це насправді юридичний "треш", який не витримує жодної критики. І очевидно що мій підпис міг бути так само підставою для кримінального переслідування в мою сторону. Тому що, по-перше, документ був необґрунтованим. І, по-друге, він був незаконним. Тобто те, в чому звинувачували п’ятого Президента, не мало під собою достатніх підстав - не було жодних доказів, які підтверджували ці дії. І власне юридична кваліфікація була фантастична - в цих діях не можна було звинуватити Президента на той час", - зазначив Руслан Рябошапка.

Він наголосив, що кожен юрист, який поважає свій підпис і своє ім’я, не мав жодної можливості підписати такий документ.

Рябошапка припускає, що Ірина Венедіктова, яку перейшла на посаду Генпрокурора просто з кабінету очільниці ДБР, може підписати будь-який документ, якщо такою буде вказівка керівництва.