П’ятеро депутатів ВР захворіли на коронавірус (фото)

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В Україні вже п’ятеро народних обранців захворіли на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН та ГЛАВКОМ.

Як відомо, першим депутатом, якому поставили діагноз «коронавірус» став Сергій Шахов з групи «Довіра». Він вже 11-й день знаходиться у Олександрівській лікарні і розповів про свій стан здоров’я та стан здоров’я колег.

За словами Шахова, його стан здоров’я стабільний, без погіршень. Температура коливається від 37 до 38,5 ближче до вечора. Нардеп каже, що п’є багато рідини, щоб виводить токсини. Також він розповів, як почуваються інші його колеги з таким самим діагнозом.

"Головного болю немає, чого не можу сказати про своїх колег. У Олександра Лукашова (ОПЗЖ – від ред.) хвороба перебігає більш-менш, і температура не сильно велика.

У Сергія Вельможного («Наш край» - від ред.) такі ж симптоми, як і у мене були на 6-7 день хвороби.

Це дуже сильний головний біль, температура підвищується, запаморочення, хворіли очі, все тіло ламало. Бажаю всім найшвидшого одужання", - повідомив Шахов.

Вчора стало відомо, що захворів також Руслан Горбенко від «Слуги народу».

А сьогодні, з’явилася інформація про інфікування Сергія Рудика (самовисуванець — від ред.).