Ахметову — четыре, Коломойскому — две: как Зеленский поделил области между олигархами

- 24 бер. 2020
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На попечении Рината Ахметова оказались сразу четыре области и город Кривой Рог, а Александр Ярославский не поделил область с главой Харьковской ОГА.
Для борьбы с распространением коронавируса в Украине президент Владимир Зеленский привлек к сотрудничеству олигархов и крупных бизнесменов, и попросил их взять кураторство над областями, в которых у этих бизнесменов есть активы.
Об этом сообщает NNS со ссылкой на Украинская правда и участников встречи президента с олигархами, которая произошла 16 марта.
По словам одного из участников встречи, Зеленский попросил олигархов помочь в борьбе с короновирусом, в том числе и человеческими ресурсами.
«Сказал, что „у вас в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, пусть они на местах помогают местной власти“ », — добавляет другой участник встречи.
Области разделили следующим образом:
- Ринат Ахметов — Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области и Кривой Рог;
- Игорь Коломойский — Запорожская область и Волынская область вместе с Палицей;
- Игорь Палица — Волынская область вместе с Коломойским и Тернопольская область (по данным УП, новый губернатор Тернопольщины отказался работать с человеком Палицы);
- Виктор Пинчук — Днепропетровская область;
- Андрей Веревский — Полтавская и Кировоградская области;
- Юрий Косюк — Винницкая и Черкасская области;
- Андрей Ставницер — Одесская область;
- Александр Ярославский — Харьковская область.
Отмечается, что некоторые олигархи решили составить конкуренцию местной власти и создали параллельные антикризисные штабы. В частности, так поступил Ярославский в Харькове.
«Ярославский приехал из Киева и начал всем рассказывать, что у него поручение от президента, и он тут самый главный сейчас. Вместе с Кернесом», — рассказал изданию один из харьковских депутатов.
Конкуренция с губернатором Харьковской области Кучером привела к публичной перепалке, в ходе которой глава ОГА процитировал басню Крылова Собачья дружба.
Ярославский воспринял это как личное оскорбление, а губернатор из Слуги народа получил нагоняй от Банковой.
Отмечается, что другие участники встречи не проявляли такой активности как Ярославский и «действительно помогают власти, а не подменяют ее».
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