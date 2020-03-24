Ахметову — четыре, Коломойскому — две: как Зеленский поделил области между олигархами

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На попечении Рината Ахметова оказались сразу четыре области и город Кривой Рог, а Александр Ярославский не поделил область с главой Харьковской ОГА.

Для борьбы с распространением коронавируса в Украине президент Владимир Зеленский привлек к сотрудничеству олигархов и крупных бизнесменов, и попросил их взять кураторство над областями, в которых у этих бизнесменов есть активы.

Об этом сообщает NNS со ссылкой на Украинская правда и участников встречи президента с олигархами, которая произошла 16 марта.

По словам одного из участников встречи, Зеленский попросил олигархов помочь в борьбе с короновирусом, в том числе и человеческими ресурсами.

«Сказал, что „у вас в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, пусть они на местах помогают местной власти“ », — добавляет другой участник встречи.

Области разделили следующим образом:

Ринат Ахметов — Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области и Кривой Рог;

Игорь Коломойский — Запорожская область и Волынская область вместе с Палицей;

Игорь Палица — Волынская область вместе с Коломойским и Тернопольская область (по данным УП, новый губернатор Тернопольщины отказался работать с человеком Палицы);

Виктор Пинчук — Днепропетровская область;

Андрей Веревский — Полтавская и Кировоградская области;

Юрий Косюк — Винницкая и Черкасская области;

Андрей Ставницер — Одесская область;

Александр Ярославский — Харьковская область.

Отмечается, что некоторые олигархи решили составить конкуренцию местной власти и создали параллельные антикризисные штабы. В частности, так поступил Ярославский в Харькове.

«Ярославский приехал из Киева и начал всем рассказывать, что у него поручение от президента, и он тут самый главный сейчас. Вместе с Кернесом», — рассказал изданию один из харьковских депутатов.

Конкуренция с губернатором Харьковской области Кучером привела к публичной перепалке, в ходе которой глава ОГА процитировал басню Крылова Собачья дружба.

Ярославский воспринял это как личное оскорбление, а губернатор из Слуги народа получил нагоняй от Банковой.

Отмечается, что другие участники встречи не проявляли такой активности как Ярославский и «действительно помогают власти, а не подменяют ее».