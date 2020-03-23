"Не судите по себе!" Зеленский обратился к политикам и каждому простому украинцу

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 марта, в очередной раз обратился к украинцам из-за коронавируса, раскритиковав некоторых политиков за хайп на теме COVID-19.

Соответствующее видео транслировали украинские телеканалы. Оно также было опубликовано пресс-службой президента в Facebook.

Хайп равен мародерству

"Отдельно хочу обратиться к некоторым нашим политикам. У сложные для страны времена заниматься политическим хайпом фактически равно мародерству", – сказал он.

Глава Украины указал на распространяемые фейки о том, что во время режима чрезвычайного положения власть якобы "под шумок протянет некоторые непопулярные решения".

можно так сказать, жизненным принципам", – подчеркнул президент.

Маски и аппараты ИВЛ

Зеленский также рассказал, что самолет из Китая доставил в Украину первую партию тестов, защитных средств и аппаратов ИВЛ.

"Этот груз будет распределен по всем регионам нашей страны. Поступит в больницы, лаборатории, аптеки, к полицейским, пограничникам и нашим военным", – отметил он.

Ожидаются также поставки из Южной Кореи и Германии. МВФ, Всемирный банк и ЕБРР, по словам украинского лидера, готовы помогать стране.

"Мы много работаем. Наш девиз в последние дни: "Выспимся после коронавируса". Каждый губернатор, глава облсовета, мэр и региональный бизнес должны забыть про собственные амбиции и работать в команде, не думая о будущих местных выборах", – отметил президент.

Коронавирус срывает маски с людей

Зеленский поставил Национальному банку, Министерству финансов и Министерству экономики задача рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса и анонсировал изменения в законодательство об уголовной ответственности за незаконный экспорт медицинских товаров.

"Знаете, вообще во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус самом деле сбрасывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то – готов зарабатывать на человеческой беде, повышает цены, придерживает маски на складах продает респираторы за границу. Все эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую оценку соответствующих правоохранительных органов", – сказал он.

Новая "передовая"

Он поблагодарил украинских медиков и пограничников, сотрудников "Укрпочты", доставляющих пенсии, дипломатов, социально ответственный бизнес и волонтеров, помогающих стране.

"Я искренне благодарю каждого украинского медика. Сегодня вы – наши супергерои. Спасибо за невероятную выдержку и верность клятве Гиппократа. Я благодарю украинских пограничников. Эти ребята одними из первых присоединились к нераспространению коронавируса в Украине. Они находятся на практически новой "передовой" и ведут борьбу с невидимым врагом – коронавирусной инфекцией", – сказал президент.

Зеленский также поблагодарил украинских военных на востоке. "Сегодня все информационное пространство заполнено темой коронавируса, но защита Украины остается нашим приоритетом. Спасибо украинским бойцам, которые продолжают защищать Родину. Мы делаем все, чтобы Украина была здоровой. Вы делаете все, чтобы Украина была", – подчеркнул он.

Всем нужно повзрослеть

Зеленский призвал украинцев проявить сознательность и не подвергать риску заражения коронавирусом себя и окружающих, поскольку даже самые богатые страны откровенно признают неготовность медицинских систем выдержать большие нагрузки.

"Это касается, не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим. Друзья, нам всем нужно повзрослеть. Нам досталась в наследство не идеальная медицинская система, но она держится, держится на людях. Давайте не доведем их до состояния, когда они будут падать от переутомления или будут вынуждены выбирать кого лечить, а кого нет", – призвал Зеленский.

Президент также традиционно дал совет, чем можно заняться на карантине: "Не за горами лето, а значит – самое время вспомнить о физической форме. В интернете вы легко найдете множество видеокурсов для тренировки дома. По словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем, но без фанатизма и без погони за рекордами. Будьте здоровы, дорогие украинцы!".