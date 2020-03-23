Гончарук пояснив, чому продали за кордон маски: «Ми чекали першого хворого»

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Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відреагував на відкрите Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою кримінальне провадження проти його уряду. Він вважає його безпідставним і пояснює, чому було дозволено експорт захисних масок.

Про це NNS повідомляє з посилання на ФБ сторінку прем’єра. Гончарук написав:

«Про звинувачення в недбалості під час здійснення заходів спрямованих на протидію COVID-19 — захворювання, викликаного новим коронавірусом.

По-перше. Ще задовго до отримання листа від РНБО, наші фахівці з Міністерства охорони здоров'я України на чолі з Zoryana Skaletska були в активній комунікації з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я та слідкували за ситуацією.

Ми утворили відповідний штаб, установили стан підвищеної готовності та розробили алгоритми дій.

По-друге. 31 січня, у день отримання листа, я невідкладно скликав нараду та відреагував терміновим дорученням МОЗ, а також Anna Novosad Oksana Markarova Тимофей Милованов Max Nefyodov та Вадиму Пристайку (копія доручення додається).

По-третє. 3-го лютого на засіданні Уряду ми схвалили Національний план протиепідеміологічних заходів, спрямований на запобігання поширення 2019-nCoV. В якому, серед іншого, було і доручення вивчити можливість введення тимчасової заборони експорту у разі виявленні загрози дефіциту таких товарів в Україні.

Крім того, ми ввели тимчасові обмеження та умови стосовно людей, які повертались з Китаю та поновили посаду Головного санітарно-епідеміологічного лікаря країни, який і зараз координує роботу всіх медиків у країні.

Ми були в постійному контакті з регіонами — провели навчання медичних працівників, почали готувати заклади, ввели температурний скриніг на кордонах, запустили інформаційно-роз’яснювальні кампанії. Якщо потрібен детальний звіт про виконання плану — наші міністри з легкістю його нададуть.

Четверте. Станом на початок лютого розглядались три сценарії розвитку ситуації — сценарій без заражень в Украіні, сценарій з невеликою кількістю заражень та пандемія.

Тож дії Уряду мали бути відповідними до ситуації. На той момент жодного випадку зараження в країні не було. Тому заборону експорту планували за умови діагнозу першого випадку.

Це сталось 3-го березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові урядовці ввели за тиждень, як ми й розглядали в одному зі сценаріїв.

Зараз точно не найкращий час шукати «крайніх». Краще сконцентруватись на вирішенні серйозних викликів, які стоять перед Україною. Це подолання коронавірусу, це боротьба за економіку країни та протистояння з тими, хто нав'язує країні «прості рішення» типу «дефолту»».