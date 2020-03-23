Отставка министра здравоохранения Ильи Емца - два нардепа сообщили

- 23 бер. 2020
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Народные депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") заявили, что министр здравоохранения Илья Емец принял решение уйти в отставку.
Как стало известно NNS из сообщения на сайте "Страна", соответствующие заявления парламентарии оставили у себя в Telegram-каналах.
"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - утверждает Дубинский.
Приблизительно такое же сообщение у себя в группе оставил и Алексей Гончаренко.
"Министр здравоохранения Емец уходит в отставку",- сказано в обращении.
Позже Гончаренко уточнил, что причиной отставки Емца является то, что он "не смог наладить работу министерства".
"И в условиях эпидемии не может подготовить реальный план противодействию вирусу. Поэтому, было принято решение об отставке. Сейчас идут финальные согласования", - сказано в обращении.
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