Слуги народа: «Переговоры с террористами могут стать попыткой выйти из тупика»

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Переговоры с пророссийскими террористами "Л/ДНР" могут стать попыткой выйти из тупика. Подобное заявление сделал нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, передает NNS со ссылкой на 24 канал.

Как известно, сперва Никита Потураев выступил против создания так называемого Консультационного совета, в состав которого должны войти представители оккупационных "Л/ДНР".

Но позже он заявил, что подобный шаг поможет Украины выйти из тупика, который возник из-за развязанной Россией войной на Донбассе.

"У нас было абсолютно взвешенное заявление, привязанное к законодательству (заявление, которое подписали 60 "слуг народа" против решения относительно Консультативного совета и участия в нем боевиков). Оно писалось с совершенно "холодной головой", и мы сформулировали и направили в общество абсолютно четкие месседжи", - подчеркнул Потураев.

Нардеп также заявил, что он с коллегами намеренно обнародовали заявление после брифинга Андрея Ермака, чтобы глава Офиса президента все же смог ответить на насущные вопросы.

По словам Потураева, в 11 и 12 пунктах Минских соглашений уже ранее были заложены опасности для украинского суверенитета.

На вопрос, является ли Консультативный совет с представителями "Л/ДНР" – выполнением того, что подписали в Минске при Порошенко, Потураев возразил.