Перельоти Зеленського обійдуться українцям в десятки мільйонів

Завантажте мобільний додаток сайту

У той час як Україна закрила регулярне авіасполучення на час карантину через коронавірус, Державне управління справами домовилося з Державним авіаційним підприємством "Україна" про закупівлю послуг з авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом Володимиром Зеленським у 2020 році. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українські новини.

Згідно отриманої NNS інформації, договір був підписаний 20 березня. Його вартість становить 55 млн 617 тис. гривень, з яких 44 млн гривень передбачені на візити Зеленського за кордон, а 11,6 млн гривень – по Україні.

У 2019 році авіаперевезення Президента по Україні обійшлися в 14,1 млн гривень, а здійснення закордонних авіарейсів – у 27,3 млн гривень. В цілому витрати Держуправління справами на авіапослуги склали 278 млн гривень в 2019 році і затверджені на рівні 290 млн гривень у 2020.



Вони включають забезпечення функціонування державіапідприємства "Україна" (найбільша стаття витрат), витрати на підготовку загранвізитів Президента, на їх здійснення (більшу частину яких складає оплата авіарейсів) і витрати на забезпечення авіаперевезень по Україні.

У 2020 витрати на ДП заплановано скоротити з 224 до 206 млн гривень, а на візити Президента підвищити з 54 до 83 млн гривень.

Договір про авіаперевезеннях Президента щорічно укладається з ДП "Україна", оскільки воно було створено в 1996 році спеціально для виконання чартерних рейсів на замовлення вищих посадових осіб. На балансі ДП знаходяться 7 повітряних суден, проте тільки 4 з них використовуються.

В робочому стані перебувають літаки Airbus А-319 (рівень справності 91%), АН-148 (рівень справності 85,8%), АН-74 (рівень справності 71,8%) та вертоліт МІ-8 (рівень справності 72,6%). Два літаки Іл-62 непридатні до експлуатації, тому їх обслуговування припинено з 2014 року, а один вертоліт Мі-8 не експлуатується з 2015 року і вимагає капітального ремонту.