Зеленський звільнив свого радника, який попередив про капітуляцію

20 бер. 2020
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Президент Володимир Зеленський звільнив свого радника та нардепа від “Слуги народу” Гео Лероса, котрий попереджав про загрозу від прямих переговорів з маріонетками Кремля “ЛНР/ДНР”. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Вголос, яке посилається на відповідний указ президента.

“Звільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків Радника Президента України (поза штатом)”, – йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Народний депутат України від “Слуги народу” Гео Лерос заявив, що частина партії не дозволить Україні капітулювати у війні з Росією.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню “Цензор.нет”.

Лерос наголосив, що домовленості, котрі Єрмак підписав у Мінську может призвести до повної капітуляції України. Адже прямі перемовини з людьми, котрі фінансуються Росією та вбивають українських військових, може свідчити про те, що “в Україні внутрішній конфлікт”.

Нардеп від фракції “Слуга народу” вважає неприйнятним мир ціною здачі національних інтересів і легалізації терористів на українській землі, як, наприклад, амністії убивць, які разом з військовими армії РФ вбивали українців.

“Мир ціною здачі національних інтересів і легалізації терористів на українській землі, як, наприклад, амністії убивць, які разом з військовими армії РФ вбивали українців, вважаю неприйнятним. Той, хто покладе такий план Президенту на стіл, відверто його підставляє”, – підсумував він.

Автор: Администратор

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