На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

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На Донбасі 19 березня Україна знову понесла непоправні втрати на фронті. Від кулі снайпера загинув український військовий. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

«Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

На жаль, сьогодні, 19 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позиції, що на Луганщині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна. Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними», - йдеться в повідомленні.

За декілька годин до цього у вечірньому зверненні штаб ООС повідомляв про пораненого 19 березня бійця та обстріли 19 березня.

Згідно інформації, отриманої NNS , впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

два рази неподалік Красногорівки – з мінометів калібру 120 мм – 6 мін, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поруч з Лебединським – з 82-мм мінометів – 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 120 мм – 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 10 мін.

Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

19 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його було евакуйовано до військово-медичного закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу.