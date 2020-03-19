У Раді підтвердили, що картка Шахова не голосувала на засіданні 17 березня

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Народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня та не голосував. Про це повідомляє пресслужба апарату парламенту, передає Depo.ua, інформує NNS.

"У відповідь на запити засобів масової інформації щодо участі народного депутата Сергія Шахова у пленарних засіданнях повідомляємо, що зазначений політик, як раніше було повідомлено, на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня 2020 року був відсутній. Також зазначаємо, що Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року та не голосував", – йдеться у повідомленні.

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Відповідну інформацію в Раді проілюстрували фотодовідкою реєстрації народного депутата за вибраний період з 3 по 18 березня 2020 року.

Нагадаємо, 18 березня ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що картка народного депутата з депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова "голосувала" під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 березня.