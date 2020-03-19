Встановлено 50 осіб, з якими контактував інфікований коронавірусом депутат

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Наразі встановили вже 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, у якого підтвердили зараження коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, яка, в свою чергу, посилається на сторінку заступника глави МВС Антона Геращенка у Facebook.

"Тільки сьогодні були встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим під час його зустрічей в Верховній раді та виступів в ефірах декількох телеканалів. І ця робота по виявленню зв’язків Шахова продовжується", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, народному депутату Сергію Шахову по телефону повідомили про підтвердження коронавірусу, проте він чекає документи з підтвердженням від державної лабораторії. Почувається Шахов нормально — температура вже впала. Про це він розповів у відеозверненні у Facebook.