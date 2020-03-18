Путин объявил украинцев русскоязычными и издал закон

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент России Владимир Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Беларуси и Украины носителями русского языка. Соответствующий документ появился в открытом доступе на сайте президентской администрации РФ, передает NNS со ссылкой на Апостроф.

В документе говорится, что украинские граждане, которые владеют русским языком, смогут при желании быть признаны "свободно владеющими русским языком" по решению уполномоченной комиссии. Такое решение комиссии необходимо для предоставления лицу российского гражданства.

Таким образом, украинцы согласно новому решению президента РФ, получат упрощенный доступ к российскому гражданству.

Срок вступления документа в силу – 90 дней, таким образом, украинские граждане смогут получать российское гражданство по упрощенной процедуре уже к концу июня 2020 года.