В Україні готують закон про надзвичайний стан та передачу влади

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Кабінет міністрів розробить закон про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії. Про це NNS повідомляє з посиланням на agropolit.com.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів в середу, 18 березня.

«Мін'юсту розробити закон на уповноваження президента вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді України. Хтось в державі має оголошувати надзвичайний стан. Прошу такий законопроєкт спільно з ВР підготувати і на час епідемії коронавірусу мати змогу передавати повноваження. Зараз при таких викликах треба розробити законопроєкт, який дасть змогу від одного органу влади до іншого передавати повноваження, управляти країною, бо ми не знаємо, які наслідки можуть бути: чи Верховна Рада може бути заблокована, чи Кабмін, чи президент. Невідомо хто не зможе працювати через хворобу», – сказав Шмигаль.

Також він доручив опрацювати і підготувати пакет законопроєктів, які будуть винесені на позачергове засідання Верховної Ради щодо змін до закону про карантин, зміни в регламент роботи парламенту, зокрема щодо можливості дистанційної роботи і дистанційного голосування.

Також Міністерству фінансів доручено опрацювати пропозиції до законопроєкту щодо формування державного стабілізаційного фонду в межах цього пакету законопроєктів.