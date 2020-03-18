Члени комітету Ради йдуть на самоізоляцію через виявлення коронавіруса у нардепа Шахова

- 18 бер. 2020
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Члени екологічного комітету самоизолируются через виявлення коронавіруса у народного депутата Сергія Шахова. Про це NNS повідомляє з посиланням на LB.ua.
Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну заяву журналістам зробив голова комітету, нардеп від «Слуги народу» Олег Бондаренко.
«Члени комітету йдуть на самоізоляцію. Ми, як відповідальні народні депутати йдемо в самоізоляцію для запобігання можливого поширення інфекції», - сказав Бондаренко.
За його словами, поки всі депутати здорові. Їм рекомендували у разі виникнення ознак інфекції звернутися до лікаря. Поки тести ніхто з них робити не буде.
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