Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського з олігархами

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Як повідомлялося раніше, вчора, 16 березня, ввечері відбулася зустріч президента Зеленського найбагатшими людьми України. Про що говорили?

Бізнесмен Андрій Ставніцер заявив, що на зустрічі президента Володимира Зеленського з бізнесом домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами в умовах боротьби з коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Ставніцера у ФБ.

"Домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами. Крім грошей, будемо допомагати людьми, ресурсами, логістикою, досвідом.

На зустрічі було 15 бізнесменів, у тому числі Петрашко, Пінчук, Ахметов, Коломойський, Олександр Ярославський, Веревський, Сергій Тігіпко, Гайдук, Воронов, Владислав Чечоткін, Климов. У кожного свої компетенції", - написав Ставніцер.

"Першочергове - апарати для штучної вентиляції легенів. З цим все погано, лікарні катастрофічно не готові. І тести потрібні обох типів - експрес та ПЛР. З тестами питання більш-менш вирішено, в суботу приїде перший 1 млн експрес-тестів, за словами президента, їх в першу чергу передадуть на передову", - додав бізнесмен.