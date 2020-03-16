"Слуги народу" просять секретаря РНБО Данілова звільнити Сивохо

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Низка народних депутатів від «Слуги народу» попросила секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова звільнити свого радника Сергія Сивохо. Відповідне звернення на власній сторінці у Facebook оприлюднив нардеп Єгор Чернєв, інформує Вabel.

За інформацією отриманою NNS, у власному зверненні Чернєв наголосив, що вислови Сивохо спричинюють резонанс у суспільстві, створюють політичну напругу та дискредитують президента Володимира Зеленського.

Під зверненням Черняєва підписалися 18 нардепів — Дмитро Гурін, Гео Лерос, Микита Потураєв, Андрій Мотовиловець, Богдан Кицак, Юрій Камельчук, Вікторія Подгорна, Богдан Яременко, Тетяна Циба, Ігор Василів, Єлизавета Ясько, Єлизавета Богуцька, Олександр Маріковський, Ганна Бондар, Олександр Трухін, Олексій Жмеренецький, Максим Дирдін, Віталій Безгін.

Нагадаємо:

12 березня члени Національного корпусу, зокрема ветеран полку «Азов» Сергій Тамарін, зірвали презентацію Національної платформи примирення та єдності, яку організовував Сивохо. Через вислови Сивохо про те, що в Україні триває гібридна війна, почалася сутичка, під час якої члени Нацкорпусу зірвали презентацію «платформи примирення» Сивохо й штовхнули його.

Пізніше Данілов заявив, що його радник Сергій Сивохо не уповноважений представляти позицію його відомства.