"Зрада у Мінську": "Слуги народу" підписали термінове звернення до Зеленського, а тепер відкликають голоси?

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Частина народних депутатів фракції «Слуги народу» звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це NNS стало відомо з повідомлення Главкому.

Депутати зазначили, що анонсована Консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень. Однак, її створення, на думку парламентарів, може поставити під сумнів законодавчо закріплену російську агресію щодо України.

«У зв’язку з цим ми звертаємось до президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, суперечать діючому законодавству держави та національним інтересам», – йдеться у зверненні.

Спочатку повідомлялося, що відповідне звернення підписали вже 60 нардепів фракції.

Пізніше Главком, з посиланням на сторінку нардепа 8-го скликання Олександра Черненка, повідомив, що список з 60 «слуг народу», які виступили проти останніх домовленостей у Мінську, почав скорочуватися.

«Фейсбук-заколот півсотні депутатів-слуг проти мінського пакту Козака-Єрмака був придушений жорстко і нещадно.

Ще ніколи режим Зеленського не був таким безжальним.

Двоє депутатів-фрондерів були засуджені до найвищої міри покарання і видалили власні акаунти. Ще пятеро знесли крамольні пости.

Шестеро написали покаянні тексти, що, мовляв, все ок, «червоні лінії» на місці, а нас «бєс попутал».

Ну, що тут можна сказати? Який самодержець, такі і декабристи», — написав Черненко.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».