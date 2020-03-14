Тягнибок подає на Зеленського звернення до СБУ через державну зраду

Завантажте мобільний додаток сайту

ВО “Свобода” вимагає у Служби безпеки України порушити провадження про державну зраду через створення так званої консультативної ради спільно з бойовиками ОРДЛО.

Про це NNS дізнався з повідомлення лідера ВО “Свобода” Олега Тягнибока.

“Нові мінські договірняки, оприлюднені главою офісу президента Єрмаком — це державна зрада і капітуляція перед агресором. Створення «Консультативної ради» і введення в неї представників ОРДЛО — це виконання ключової вимоги путіна — прямих переговорів з терористами. А ще — реалізація московського сценарію «росія не агресор, в Україні — громадянський конфлікт». Ухвалення цього рішення фактично відкриває шлях до зняття міжнародних санкцій з москви.

На ділі «мирний план» Зеленського означає капітуляцію перед ворогом і продовження війни на покоління і покоління українців”, – заявляє Тягнибок.

За словами лідера націоналістів, рано чи пізно мінські договорняки мали цим закінчитись: “Бо саме для цього вони й задумувалися з самого початку. Саме для цього з самого початку від України на переговори влада посилала «найбільш ефективних українських політиків» Кучму і Медведчука”.

“Натомість ми, націоналісти, від самого початку попереджали, що нормандсько-мінський формат тільки тим і може закінчитися. Натомість пропонували альтернативу: т.зв. «Будапештський формат». Проте, що минула, що теперішня влада, не змигнувши оком, продовжували бубоніти мантру про «безальтернативність» Мінська. Тому всі, хто реалізовував мінський сценарій Путіна, рівнозначно винні у скоєнні злочину і понесуть за нього солідарну відповідальність. Українці не дозволять капітулювати!” – зазначив Тягнибок.

Нагадаємо, 13 березня Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.