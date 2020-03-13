«Зрада України у Мінську»: що відомо на даний момент

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Найгучніших інфопривідів сьогоднішнього дня, п`ятниці 13 березня – два. Це коронавірус та Мінськ. Соцмережі бурхливо відреагували на інформацію, яка прийшла з Білорусі. Багато хто називає дії української сторони державною зрадою.

Отже, у Мінську затвердили створення Консультативної рада щодо політичних питань у складі Тристоронньої контактної групи, до якої повинні увійти представники ОРДЛО. Росія ж набуває статусу гаранта на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Про це йдеться у документі, який вже оприлюднено.

Рішення ТКГ створити Консультативну раду буде підписано 25 березня 2020-го після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. «Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій і випрацювання пропозицій за проектами політичних і правових рішень з врегулювання конфлікту відповідно до Комплексу заходів, зокрема щодо проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей», – йдеться у тексті рішення ТКГ. Критерії та порядок визначення членів Ради визначатимуться Україною, Росією, Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Громадські діячі, активісти, депутати, волонтери, військові та інші громадяни різко негативно коментують дії української сторони.

Так, колишній глава Інституту нацпам'яті Володимир В’ятрович та депутат від фракції «Європейська Солідарність» звернувся до правоохоронців через підписані у Мінську домовленості про створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків так званих «Л/ДНР».

Про це він написав на своїй cторінці у Facebook.

«Те, що зробили Кучма і Єрмак у Мінську — державна зрада. Звернувся до СБУ, НАБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження», — написав В’ятрович.

«Такі дії громадян України Кучми і Єрмака суперечать Конституції й законом України і свідчать про підтримку ними дій держави-агресора, спрямованих на зняття з Росії відповідальності за агресію…», — йдеться в заяві до Служби безпеки.

Також депутат просить розслідувати причетність до підписання документу інших посадовців, зокрема й президента Володимира Зеленського.

Волонтер Мирослав Гай стверджує:

«Відбулася державна зрада.

З юридичного боку, згідно міжнародного права, мінські домовленості, а, відповідно, і протоколи, вважаються нікчемними, як ті, що підписувались під тиском.

Тому, вони нам були вигідні для зупинення гарячої фази та вигравання часу. Цим свого часу і скористався п'ятий президент.

Крім того, мінські угоди не були ратифіковані парламентом, а закон по оккупованим територіям мав запобіжник у вигляді примітки, що він вступить в силу тільки після виведення військ РФ.

Проте, досвідчений дипломат Порошенко спромігся об'єднати світову спільноту і змусив ввести додаткові санкції проти РФ, що базувалися саме на мінських домовленостях.

А Зеленський їх використовує для капітуляції та створення спільного з злочинцями органу, який впливатиме на політику країни, а українці та вбивці будуть сидіти не з різних боків переговорного столу, а з одного боку.

Крім того, Росія тепер не вважатиметься стороною війни, а російська теза яка вилітає із слиною з рота Сивохи про "внутрішній конфлікт" набуває прямого доказу.

Це капітуляція на російських умовах.

Тепер, щоб узаконити всю цю зраду, має бути задіяний Парламент і тут ми мусимо зробити все можливе, щоб зупинити злочин проти України».

Народний депутат Святослав Вакарчук теж висловився різко з приводу ситуації. Він написав на своїй сторінці у Фейсбуці:

«Жодних прямих переговорів із посібниками окупантів не буде.

Медіа оприлюднили документ, який нібито підписав представник України в Мінську.

Там йдеться про річ, яку не сприйме жоден справжній патріот України. Прямі переговори з маріонетками агресора. З людьми, які стріляють в українських військових за командою з Москви.

Кремль багато років хоче зробити так, щоб ми визнали посібників окупантів «стороною переговорів». І назвали війну з Росією «внутрішнім конфліктом».

Я вимагаю від президента надати офіційне пояснення щодо цього документа.

Що саме було підписано в Мінську?

Яка позиція влади і особисто президента щодо прямих переговорів з посібниками окупантів, яких контролює Москва?

Від себе додам. Прямих переговорів з представниками окупаційного режиму не може бути. «Голос» і я особисто зробимо все можливе, щоб цього не сталося.

Слава Україні».

Журналіст Юрій Бутусов теж вважає затвердження документу зрадою. Його текст мовою оригіналу наводимо нижче:

«Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в Войне за независимость. Но никаких полномочий Кучма для принятия этого решения не имеет, все это можно и нужно отметить. И все это будет отменено.

Если в стране есть Служба безопасности, то она обязана открыть уголовное дело против всего состава Трехсторонней контактной группы в Минске, за нарушение Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях":

Тайно, без согласований с Верховной Радой, представителем Украины принят сценарий Путина - фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины". Признание "отдельных районов" полностью противоречит позиции самого президента Зеленского, который в Мюнхене 15 февраля заявил: «Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями».

Этот документ по сути показывает, что "непризнанные власти" фактически признаются, а Россия уже не несет ответственности за мирное урегулирование.

Это сценарий Приднестровья, который привел к сдаче Молдовой части своей территории, и подписал этот план в свое время от РФ тот же самый Дмитрий Козак.

Все шесть лет вели переговоры с РФ, и обмен пленными Зеленский согласовывал с Путиным. А теперь РФ уже не несет ответственность, теперь в документе есть "отдельные районы Украины", то есть Украина ведет переговоры сама с собой, это означает, что мы сами признаем у себя "внутренний конфликт". Тот самый, который пиарит Сивохо.

Сейчас в 13.30 будет брифинг главного переговорщика от Украины - главы Офиса президента Андрея Ермака - я хочу услышать кто конкретно за это несет ответственность, весь список.

Так вот, что сейчас необходимо:

1. Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский и назвать, что это такое. Президент должен учиться отвечать за поступки и называть вещи своими именами.

2. Все договоренности должны быть в полном объеме представлены на рассмотрение Верховной Рады, президент не имеет права принимать такие решения сам, необходима ратификация парламентом.

3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос - достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место».

Проти позиції підписантів виступили навіть депутати з партії «Слуга народу». Вони закликали президента Володимира Зеленського не створювати в Мінську консультативна рада з представниками ОРДЛО і зобов'язати переговірників з боку України повернутися в рамки законодавства. Депутати публікують заяву на своїх сторінках в Facebook. Серед тих, хто опублікував - Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Микита Потураєв, Віталій Безгін, Єгор Чернєв, Анастасія Красносільська, Дмитро Гурін, Ганна Бондар, Андрій Мотовиловець, Олександр Ткаченко, Богдан Яременко, Олена Шуляк, Ігор Василів, Дмитро Кисилевський, Вікторія Подгорна, Єлизавета Ясько В'ячеслав Рубльов. Нардепи висловили стурбованість заявами різних чиновників про відновлення постачання води у Крим, про те, що на сході України йде внутрішній конфлікт, а також затвердженим рішенням про створення консультативної ради в рамках тристоронньої контактної групи в Мінську».

Приводимо текст заяви:

«Ми, народні депутати України – представники політичної партії «Слуга народу» не можемо не звернути увагу на низку подій навколо переговорів з Російською Федерацією.

Поділяємо стурбованість громадськості триваючими заявами різних посадових осіб щодо можливості відновлення постачання води до окупованої Автономної Республіки Крим; неприйнятними заявами про те, що на сході України відбувається внутрішній конфлікт та ін. Не можемо також не помітити схвалене представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення Консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Тривогу викликає той факт, що до утворюваної Консультативної ради увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей України, як сторони консультацій.

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне заявити, що згідно з положеннями Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268 від 2018 року Російська Федерація здійснює тимчасову окупацію територій в Донецькій та Луганській областях.

Відповідно до законодавства України на тимчасово окупованій території України, узурпувавши виконання владних функцій, діють окупаційні органи влади Російської Федерації.

Відтак, українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих ЛНР, ДНР, ОРДЛО і таке ін. Усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також щодо припинення збройної агресії повинні вестись винятково з Російською Федерацією та її представниками. Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише в тому разі, якщо вони призначені законними представниками України чи законними органами влади нашої держави.

Ми усвідомлюємо, що створювана Консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень. Разом з тим, на наше переконання, реалізація на практиці оприлюдненого українськими ЗМІ положення про згадану Консультативну раду закладає основу для того, щоб поставити під сумнів закріплену в законодавстві України позицію нашої держави про те, що на сході України відбувається збройна агресія з боку Російської Федерації, яка тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та території в Донецькій та Луганській областях.

Такий підхід може поставити під сумнів продовження санкцій наших західних партнерів. Крім того він жодним чином не вирішує безпекову складову конфлікту на Донбасі.

У зв’язку з цим ми звертаємось до Президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливоі громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, протирічать діючому законодавству держави та національним інтересам.

Також закликаємо Президента України Володимира Зеленського зобов’язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів та стану переговорів».

В свою чергу, глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що у Мінську домовилися про створення ради з представниками ОРДЛО.

Він заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

Єрмак сказав: "Я хочу розказати про рішення, яке ще не прийнято, але сторони ТКГ зафіксували необхідність і можливість прийняття такого рішення...

Відповідно до пакету Мінських домовленостей, ми взялися узгодити декілька питань, а насамперед конституційну реформу у частині децентралізації і питання, що стосуються місцевих виборів з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей в рамках ТКГ.

Тобто, існує неохідність узгодження цих питань. Протягом усіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ і Росією у статусі спостерігачів це були представники так званих ОРДЛО.

Тобто українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань...

Так от, у складі політичної підгрупи заявлено про необхідність створення цієї ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей і давати свої пропозиції, які можуть бути використані, або не використані у роботі політичної підгрупи ТКГ".

При цьому Єрмак наголосив, що дані кроки не створюють правове поле для визнання предстаників ОРДЛО:

"Ніяких прямих перемовин про це мови не йде. Ми говоримо про створення платформи, де громадяни, які проживають на контрольованій території та не контрольованій території можуть спілкуватися з приводу питань, які узгодженні в пакеті Мінських домовленостей".