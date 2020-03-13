Зеленскому и министрам запретили приходить в Раду

- 13 бер. 2020
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Оно вводит ряд ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.
Среди них - запрет на посещение парламента всем, кроме народных депутатов и их помощников.
Об этом NNS узнал из документов, которые появились на сайте «Страны».
Всего в распоряжении перечислено 11 мер.
- До 3 апреля 2020 года ограничить допуск к административным зданиям и служебным помещениям Верховной Рады всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата Верховной Рады, помощников-консультантов нардепов, которые работают по срочному договору на постоянной основе.
- Председателям комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий проводить заседания этих органов парламента исключительно в административных зданиях Верховной Рады.
- Допускать ученых, экспертов и представителей общественности на заседания комитетов в режиме видеоконференции.
- Председателям комитетов в случае необходимости подготовить предложения по уточнению дат проведения парламентских слушаний.
- Продолжить обработку письменных или электронных обращений граждан, приостановив до 3 апреля личный прием народными депутатами в административных зданиях Верховной Рады.
- Отменить до 3 апреля служебные командировки в пределах Украины должностных лиц Верховной Рады и нардепов.
- Контактировать с иностранцами по рабочим вопросам с помощью электронных средств коммуникации.
- Рекомендовать нардепам ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан.
- Позволить присутствие в Верховной Раде журналистов и технических работников СМИ исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания по улице Грушевского, 5.
- Руководителю Аппарата Верховной Рады Украины В.В. Штучному обеспечить информирование посетителей о временном ограничении допуска к административным зданиям и освещение деятельности Верховной Рады с учетом этого распоряжения.
- Контроль за выполнением этого распоряжения оставить за самим Разумковым.
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