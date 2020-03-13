Зеленскому и министрам запретили приходить в Раду

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Оно вводит ряд ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Среди них - запрет на посещение парламента всем, кроме народных депутатов и их помощников.

Об этом NNS узнал из документов, которые появились на сайте «Страны».

Всего в распоряжении перечислено 11 мер.