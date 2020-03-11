В Апараті Ради прокоментували зустріч Медведчука з Путіним та представниками Держдуми

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В Апараті Верховної Ради прокоментували поїздку Медведчука з іншими нардепами до РФ та зустріч з Путіним. Про це інформує NNS з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

«У зв'язку з численними зверненнями представників засобів масової інформації щодо зустрічей народних депутатів України від фракції «Опозиційна платформа — За життя» із представниками Державної Думи та Президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися за ініціативи політичної партії «Опозиційна платформа — За життя», — йдеться в повідомленні.

В Раді зазначають, що керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось.

Крім того, народні депутати, які взяли участь у поїздці до Російської Федерації, відрядження в Апараті Верховної Ради України не оформлювали.

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Таким чином, народні депутати фракції «Опозиційна платформа — За життя» здійснили приватну поїздку до Російської Федерації та під час цих зустрічей висловлювали позицію виключно своєї політичної сили.

Як стало відомо NNS, народний депутат від партії «Голос» Андрій Осадчук також прокоментував поїздку Медведчука та інших нардепів від фракції «Опозиційна платформа — За життя». На своїй сторінці в Фейсбук Осадчук написав:

«Ув'язнення строком від 13 до 15 років з можливою конфіскацією майна. Саме це повинно загрожувати політикам, які називають себе українськими, але при цьому їздять на сепаратні перемовини з Росією. Саме це закладено в законопроекті, який "Голос" вніс в парламент минулого року: кримінальна відповідальність за несанкціоновані переговори з ворогом».

Головне фото — Зустріч делегації партії «Опозиційна платформа — За життя» з депутатами Держдуми Росії, 10 березня 2020 року від «Опозиційної платформи — За життя»