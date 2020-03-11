У Держдумі РФ привітали українських депутатів (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Державна Дума Росії на чолі зі спікером В'ячеславом Володіним привітала народних депутатів України від партії "Опозиційна платформа - За життя". Про це NNS повідомляє з посиланням на zik.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , подія мала місце рамках зустрічі делегації міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог заради миру: Україна - Росія - Німеччина - Франція", яка пройшла у вівторок, 10 березня, в Москві, повідомляє NewsОne.

"Давайте привітаємо наших колег з парламенту України. Ось, бачите, вони разом з Леонідом Івановичем Калашниковим тут, у нас на балконі. Вчора (10 березня, - ред.), колеги, була зустріч і в рамках цієї зустрічі ми домовилися створити робочу групу, а взагалі йде формування такого великого міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог заради миру: Україна - Росія - Німеччина - Франція". В рамках парламентського виміру нам необхідно зробити все можливе для того, щоб мир прийшов на українську землю, для того щоб ми з вами зробили все, щоб законодавчо забезпечити рішення глав держав "нормандської четвірки", і щоб були виконані Мінські угоди", - підкреслив Володін.

"Колеги, приїжджайте, будемо будувати відносини на принципах добросусідства, відкритості, відсутності подвійних стандартів і невтручання в справи суверенної держави. Нас багато що об'єднує і від нас залежить зробити так, щоб в майбутньому ми жили дружно і робили все для розвитку відносин між нашими країнами", - резюмував Володін під оплески російських депутатів.

Тим часом, вчора, 10 березня, від обстрілів російських найманців загинули четверо українських бійців. Ще один військовий помер у лікарні від поранення, отриманого 4 березня.

Сьогодні, 11 березня, терористичні угрупування обстріляли житловий район в Мар’янці. Під обстріли потрапила школа, у якій якраз проходили заняття. Дітей евакуювали до бомбосховища.