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Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України. Про це повідомляє УНІАН, інформує NNS.

«Я маю честь представити вам нового міністра оборони України Андрія Васильовича Тарана. Це почесне і водночас дуже відповідальна місія, тому я вітаю вас і бажаю сил, витримки та сталевого духу», - заяви Зеленський.

Президент також окреслив пріоритети роботи для нового міністра: «забезпечення високої обороноздатності України. Для зміцнення наших ЗСУ потрібна спільна злагоджена робота міністерства та керівника ЗСУ за усіма важливими напрямами, в першу чергу основа будь-якої армії складають саме люди, а тому всі стратегії оборонного відомства мають бути людиноцентричними, мова йде про гідне забезпечення наших військових сучасним та ефективним озброєнням, підвищення рівня підготовки, посилення соціального захисту «людей у погонах».

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Зеленський наголосив, що «наші військові віддають Батьківщині сили, здоров’я, життя, а отже вони повинні мати потужний мотиваційний пакет».

Президент відзначив, що для нього найважливіше - це як відноситься армія до міністра оборони.

«Ми розуміємо, що згідно зі стандартами НАТО, міністром (оборони) повинна бути цивільна людина, але у нас йде війна і для мене дуже важливо, щоб армія поважала міністра оборони. Це моя відповідальність і відповідальність начальника Генштабу», - наголосив він.

