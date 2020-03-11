Зеленський звільнив керівника Київщини

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Зеленський звільнив голову Київської ОДА та призначив виконуючого обов’язки. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК України.

Згідно отриманої NNS інформації, Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі президента. Разом з тим, президент призначив Василя Володіна тимчасово виконуючому обов'язки голови Київської ОДА.

В указі йдеться: "звільнити Чернишова Олексія Михайловича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Зазначається, що Василь Володін обіймав посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації. До цього був виконуючим обов'язки генерального директора ДП "Електронмаш".



Чернишов був на посаді голови Київської ОДА 5 місяців. Зеленський призначив його 28 жовтня 2019 року.

До цього, також недовго, головою Київської ОДА був Михайло Бно-Айріян. Він також сам написав заяву про відставку. Це сталося через 100 днів після призначення на цю посаду. До цієї заяви повідомлялося про конфлікти з частиною нардепів від правлячої партії "Слуга народу". Зокрема, Бно-Айріяна звинувачували в корупції і зв'язках з одіозними чиновниками.