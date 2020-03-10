Двоє загиблих та дев’ять поранених: криваве 10 березня на Донбасі (фото)

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Сьогодні, 10 березня, на Донбасі двоє українських захисників загинули, ще дев’ять отримали поранення чи бойові травмування. Про це NNS повідомляє з посиланням на вечірнє зведення штабу ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

три рази поруч з населеним пунктом Піски – з протитанкового ракетного комплексу – 2 ракети, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

неподалік Новоселівки Другої – з міномету калібру 82 мм – 9 мін, а також з гранатометів різних систем;

поруч з Авдіївкою – з міномета калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також чотири обстріли противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

два рази поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 10 мін, з 82-мм міномету – 5 мін, а також вівся обстріл зі станкового протитанкового гранатомету;

у районі Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм – 2 міни, а також 3 постріли з станкового протитанкового гранатомету;

неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.

Сьогодні, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

За уточненими даними, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу наших позицій ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Усім пораненим українським захисникам надається комплексна медична допомога у військово-медичних закладах.

Військовий журналіст виклав фото поранень, які сьогодні зазнали українські бійці.